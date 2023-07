Mais de 2,5 milhões de euros em prejuízos foram contabilizados pelo Portal da Queixa desde o início do ano, com a rede de consumidores a receber perto de oito mil reclamações relacionadas com burlas, um valor que representa um crescimento de 47,7% em relação ao período homólogo. A maioria refere-se a alegados esquemas online, onde os consumidores ficam sem o produto, sem resposta e sem o dinheiro.





Uma análise do Portal revela que, desde 2022 e até este mês, os consumidores já registaram 18 777 ocorrências na plataforma com referência a burlas. A maioria das denúncias reportadas está relacionada com casos de compras em lojas online, sobretudo de tecnologia e informática.