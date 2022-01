Mais de 150 candidatos ao Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve estão em risco de não serem admitidos por falta de documentos com autenticação digital.Este requisito, exigido pela primeira vez, obriga quem concorre a um lugar no curso a recorrer a entidades como os CTT, advogados, solicitadores, conservatórias ou juntas de freguesia para conseguirem autenticações digitais das cópias dos documentos originais.