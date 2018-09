Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caça proibida em zonas afetadas pelo incêndio em Monchique

Objetivo da medida é restabelecer espécies animais.

Por Bernardo Esteves e Cláudia Machado | 08:33

A caça está proibida nas zonas afetadas pelo incêndio de Monchique a partir desta sexta-feira e até ao final da época venatória 2018/2019, ou seja, maio do próximo ano.



Segundo o Ministério da Agricultura, a proibição abrange "os terrenos situados no interior do perímetro da área percorrida pelo incêndio que atingiu os concelhos de Monchique, Odemira, Portimão e Silves em agosto".



A proibição estende-se igualmente "a uma faixa de proteção de 250 metros envolvente daquela linha perimetral".



De acordo com a portaria que deve ser publicada hoje, o objetivo é "restabelecer as populações de espécies cinegéticas que foram afetadas significativamente pelo incêndio naquelas áreas rurais".



As entidades concessionárias de zonas de caça associativa e turística cujos terrenos se encontrem abrangidos pela proibição de caçar ficam isentas, de pagamento de taxa anual de manutenção de concessão no ano de 2019.



A exceção a esta proibição é o javali, cuja população tem aumentado muito nos últimos tempos, pelo que a espécie pode continuar a ser caçada pelo denominado processo de espera.