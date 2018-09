Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo volta a assustar na serra de Monchique

Difícil acesso ao local e o vento dificultaram as operações de combate às chamas.

Por Ana Palma e Tiago Griff | 09:42

Um violento incêndio deflagrou pelas 20h50 de sexta-feira na zona da Palmeira, entre as Caldas e Monchique, numa zona que tinha escapado ao fogo que, em agosto destruiu 27 mil hectares de mato, em floresta naquele concelho e nos de Silves, Portimão e Odemira. Um bombeiro teve de ser hospitalizado.



"Este incêndio surgiu cerca de uma hora depois de os operacionais no terreno terem dominado um outro fogo a poucos quilómetros de distância", disse, ao CM, Abel Gomes, 2º comandante operacional distrital de Faro da Proteção Civil.



O ataque ‘musculado’ que chegou a mobilizar 176 operacionais e 59 viaturas de todas as corporações da região algarvia conseguiu dominar as chamas já perto das 01h00, não sem antes terem sido enfrentadas algumas dificuldades. "Era uma área complicada, que ainda não tinha sido afetada com o incêndio de agosto, com poucos acessos e muita pedra. Estava muito vento, o que também dificultou o ataque", revelou ainda Abel Gomes.



Segundo o CM apurou, um bombeiro da corporação de Aljezur ficou ferido num braço e na zona pélvica quando uma árvore lhe caiu em cima. Foi transportado ao hospital e teve alta este sábado de manhã.



PORMENORES

Casal alemão saiu de casa

O fogo lavrou numa zona de extensa vegetação, muito perto de casas, que não foram afetadas. Houve, no entanto, um casal alemão que decidiu, por segurança, abandonar a habitação.



Investigação

Vai agora proceder-se à investigação dos dois incêndios que deixaram alguma suspeita por terem acontecido próximos e em pouco espaço de tempo.



Rescaldo

Este sábado ainda estavam no terreno cerca de 50 operacionais para fazer as operações de rescaldo e evitar reacendimentos.