Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido suspeito de atear dois fogos em Monchique nos últimos dias

Serra foi este ano atingida por um grande incêndio, entre 03 e 10 de agosto.

16:35

A Polícia Judiciária de Portimão deteve no domingo um homem de 40 anos suspeito de ter ateado dois fogos florestais, nos últimos dias, na serra de Monchique.



Em comunicado, a PJ adianta que sobre o homem, "de nacionalidade estrangeira, mas morador em Portugal há mais de duas décadas", recaem "fortes indícios de que seja autor de dois focos de incêndio florestal", na sexta-feira e no domingo na vertente sul da serra, no distrito de Faro.



As ignições "consumiram áreas muito reduzidas de floresta" e só não originaram grandes incêndios "graças à pronta intervenção dos populares e dos bombeiros que se encontravam na zona em operações de rescaldo de um outro incêndio ocorrido anteriormente na mesma zona, com origem totalmente diversa".



Na noite de sexta-feira lavrou durante quatro horas numa zona próxima, na localidade de Palmeira, outro incêndio florestal que causou ferimentos ligeiros num bombeiro.



O suspeito detido no domingo vai agora ser presente à autoridade judiciária competente para a eventual aplicação de medidas de coação.



A serra de Monchique foi este ano atingida por um grande incêndio, entre 03 e 10 de agosto.



Quarenta e uma pessoas ficaram feridas, uma das quais em estado grave.



De acordo com o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais, as chamas consumiram 27.635 hectares.