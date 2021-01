“Os doentes com Covid-19 que morrem no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) estão a ser deixados na cama, durante várias horas, sem que os seus corpos sejam recolhidos”, disse este domingo Tânia Russo, do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, ao CM. Segundo a dirigente sindical, “os cadáveres permanecem junto dos outros doentes Covid-19”, o que vai contra “o procedimento habitual”.