Cães de assistência fazem ligação de crianças com autismo ao mundo

Animal ajuda a criança, acalmando-a em momentos de frustração.

Por Cláudia Machado | 10:26

Carolina tem quatro anos. A cadela, Aya, tem sete meses. As duas começaram agora uma caminhada em busca de uma ligação especial, que vai permitir à menina construir uma ponte para chegar ao mundo que a rodeia. Aya é um cão de assistência e vai ser treinada para ajudar Carolina em todos os momentos da sua vida, acalmando-a no meio do turbilhão que é viver no espectro do autismo, sem conseguir expressar-se verbalmente.



"Pelos filhos, tentamos tudo." A expressão de Carla Marinho, mãe de Carolina, sai em jeito de desabafo, mas a tentativa, ainda que dure há apenas alguns meses, já deu frutos. "São as pequenas vitórias. Nos primeiros dois meses, a Carolina não reconhecia sequer a presença da Aya. Agora, quando está frustrada ou irritada, procura-a, ou para descarregar a frustração, e aí temos de intervir, ou para a Aya a refrear antes de ter um ataque de fúria", explica ao CM a mãe da menina.



A cadela, que ainda está num período de habituação à família, "deita-se em cima da Carolina ou encosta-se a ela até que acalme", cortando "a espiral de frustração" em que a menina por vezes entra. "O que é mais difícil é lidar com as emoções. Se a minha filha ficar irritada, nervosa ou frustrada, nunca sei porque é que foi. Quando percebo algum sinal, já está com uma otite num estado muito avançado, por exemplo. As necessidades básicas são fáceis de perceber", afirma Carla.



"É trabalhoso, mas também é compensador"

"A Aya é um turbilhão nas nossas vidas, mas acabamos por entrar no ritmo. É muito trabalhoso, mas também é muito compensador", garante ao CM Carla Marinho, de 38 anos, mãe da Carolina, de 4, diagnosticada com autismo.



Com cerca de sete meses de convivência diária, Carla já vê diferenças na filha. "A Carolina nunca soprou uma vela no aniversário. Graças à ajuda e ao trabalho da terapeuta da fala, apanhei-a a soprar no pelo da Aya, para o ver mexer. É ótimo para o desenvolvimento motor da língua e dos lábios", refere a assistente técnica, de Lisboa.



Animal custa cerca de cinco mil euros

"Um cão de assistência custa à família cerca de cinco mil euros em Portugal, incluindo a aquisição do animal, o treino e a certificação", diz ao CM Rui Elvas, presidente da Associação Portuguesa de Cães de Assistência.



"Devido aos custos elevados, a nossa opção é retirar algumas parcelas das famílias que podem pagar para podermos ajudar as que não têm condições", explica.



"O cão de assistência não pede nada à criança com autismo, está lá simplesmente para ela, quando ela precisa de apoio. Os adultos estão sempre a pressionar a criança, a exigir-lhe qualquer coisa", explica Rui Elvas, presidente da Associação Portuguesa de Cães de Assistência, que foi criada há quase quatro anos. É importante estimular o de-senvolvimento da criança, sem pressão excessiva que a prejudique.



Terapias ajudam crianças a desenvolver capacidades

As terapias ocupacionais ou da fala são essenciais para o desenvolvimento das crianças com o diagnóstico de autismo. Com estes tratamentos, há pequenas vitórias que se tornam um pouco mais fáceis de alcançar, o que acaba por dar alento às famílias, que se podem sentir um pouco perdidas.



"Não tenho qualquer apoio do Estado, apenas uma bonificação por deficiência da Carolina e sessões de 45 minutos por semana de terapia ocupacional, dadas pela equipa local de intervenção", destaca Carla Marinho, que teve de procurar novas formas para garantir que a filha tenha à disposição todas as ferramentas necessárias ao seu desenvolvimento.



"Criei a página de Facebook ‘A Voz da Fada Azul’ e chama-se assim porque o que eu procuro é a voz da minha filha, e não só a voz em termos verbais, mas por gestos, por imagens, para que ela se expresse", conta ao CM.



"Não é fácil para nenhum pai expor um filho, mas senti-me obrigada a isso", lamenta Carla, acrescentando: "Ter que pedir não é vergonha nenhuma, mas mexe connosco."