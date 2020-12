Cai para 25 o número de concelhos em risco extremamente elevado

O número de concelhos em risco extremamente elevado, por terem mais de 960 casos ativos por 100 mil habitantes, deverá descer de 35 para 25 no fim de semana de 26 e 27 de dezembro. Os dados revelados esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) indicam que a taxa de incidência entre os dias 25 de novembro e 8 de dezembro caiu em 10 concelhos, que deixam assim de integrar o nível mais alto de risco. O impacto dos dados agora divulgados não tem implicações no próximo fim de semana, mas apenas no seguinte.Mondim de Basto lidera a lista de municípios com maior incidência, com 2663 casos por 100 mil habitantes. Seguem-se Marvão (2097) e Chaves (2084). Há 20 concelhos com mais de 1100 infeções.No total, houve 47 municípios que subiram na categoria de risco e 80 que desceram. Pinhel registou o maior aumento no número de novos casos (822), seguido de Tabuaço (812) e Marvão (699).Portugal somou esta segunda-feira mais 90 mortes relacionadas com a Covid-19 e 2194 novos casos de infeção. Este é o número mais baixo de novos casos desde 20 de outubro, quando foram registados 1876. O boletim da Autoridade de Saúde Nacional revela ainda que estão internadas 3254 pessoas, mais 97 do que no dia anterior, das quais 513 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), um dado que não sofreu alterações no espaço de 24 horas.