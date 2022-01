Os funerais de pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19 devem ser realizados com o caixão fechado e os velórios passam a ser permitidos.A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou a norma relativa aos procedimentos ‘post mortem’, que refere que "para o funeral, o caixão deve manter-se sempre fechado, por não ser permitido tocar no corpo".