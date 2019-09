Calor aumenta o risco de AVC e de enfarte

As elevadas temperaturas podem contribuir para o aumento do risco de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e de Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM). Por exemplo, durante uma onda de calor, há adaptações fisiológicas, como a vasodilatação e a transpiração, para manter a temperatura do nosso corpo e o normal funcionamento do organismo. Este processo faz com que o organismo perca uma grande quantidade de água e de sais minerais.

"Se existir desidratação, há um aumento da viscosidade do sangue e aumento da frequência cardíaca, que condiciona um maior esforço cardíaco. Tudo isto pode até nem ter consequências numa pessoa saudável. No entanto, em subgrupos mais vulneráveis, como idosos, diabéticos e doentes cardiovasculares, pode haver um evento agudo, como um AVC ou um enfarte", explica Joana Feliciano, cardiologista no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa.





Os idosos não costumam sentir sede e, por isso, nem sempre ingerem água. Deve então haver um cuidado reforçado por parte de quem toma conta destas pessoas, para estarem hidratadas. Em todos os grupos etários, é aconselhável aumentar a ingestão de água e de sumos de fruta durante o verão, mesmo sem sede. Cansaço, sede, dores de cabeça, assim como tonturas e fraqueza muscular, são alguns dos sintomas da desidratação.

"Nos doentes polimedicados, nomeadamente com diuréticos e vasodilatadores, pode e deve haver um ajuste nas dosagens, reduzindo a medicação durante os meses quentes. Mas isto é uma recomendação geral, pelo que tal deve ser feito segundo as indicações do médico", afirma a especialista.

Quem não gosta de aproveitar o verão? Por isso mesmo é importante que fique a saber que na praia e no campo estamos expostos a possíveis intoxicações.Se souber da existência de peixe-aranha, use sandálias. Para aliviar a dor provocada pela picada dos peixes-aranha deve recorrer ao calor, por imersão do membro afetado em água quente. Evite tomar banho em locais com alforrecas. Nestes casos, efetue uma boa limpeza da zona afetada e controlo da dor. Não apanhe mariscos em áreas poluídas.Use sapatos fechados, evitando andar descalço ou de sandálias. Evite contacto com lacraus e víboras, pois têm uma picada venenosa. Não se aproxime das colmeias. Não coma bagas ou sementes de plantas desconhecidas. Não apanhe nem coma cogumelos se não os distingue com segurança. Em caso de intoxicação contacte o CIAV: 800 250 250.

CM: Além da ingestão de água, que outros cuidados se deve ter no verão?

Joana Feliciano – Devemos evitar as bebidas alcoólicas e os refrigerantes. Não nos devemos expor diretamente ao sol. E fazer refeições leves e polifracionadas.

– Qual é a taxa de mortalidade das doenças cerebrovasculares?

–Estas doenças são a principal causa de morte nos países ditos industrializados. E em Portugal são responsáveis por 30 por cento da mortalidade global.