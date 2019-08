Falha de remédios nas farmácias afeta milhares de doentes em todo o País

As farmácias portuguesas tiveram, durante o mês de julho, ruturas de stock de "mais de 10 medicamentos" que não têm qualquer alternativa terapêutica.



Os dados, cedidos ao Correio da Manhã pela Associação Nacional das Farmácias (ANF), mostram que os doentes com Parkinson, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crónica, asma, diabetes e epilepsia são quem mais sofre com as ruturas ...

