Câmara de Beja vai decretar dia de luto municipal na terça-feira pela morte de Rui Nabeiro

A Câmara de Beja vai decretar um dia de luto municipal na terça-feira, devido à morte do empresário Rui Nabeiro , que constitui "uma perda quase irreparável", revelou este domingo à agência Lusa o presidente do município, Paulo Arsénio.

"Não decretámos ainda o luto municipal, mas iremos fazê-lo amanhã, segunda-feira", disse o autarca, explicando que o dia de luto municipal em Beja será "o dia do funeral, a terça-feira".

Paulo Arsénio justificou a decisão com a importância do empresário Rui Nabeiro e do Grupo Nabeiro - Delta Cafés para o país e, em especial, para a região do Alentejo, nomeadamente para Beja.

O autarca apontou que "a Delta tem, desde há algumas décadas a esta parte, [em Beja] um importante entreposto de distribuição comercial para a zona do Baixo Alentejo e, portanto, é uma empregadora expressiva" na zona.

Além disso, acrescentou, a empresa é também a entidade patrocinadora de vários eventos na região e dos quais Beja beneficia, como são os casos da feira agropecuária Ovibeja, "em que a Delta é um dos principais patrocinadores", ou da Volta ao Alentejo em Bicicleta.

"Por tudo isto, por ter aqui um entreposto comercial importante, por patrocinar várias atividades da região, das quais Beja beneficia e é parte ativa, iremos decretar um dia de luto municipal", frisou.

Acerca da morte do empresário, este domingo aos 91 anos, o presidente da autarquia de Beja considerou tratar-se de "uma perda quase irreparável".

"Foi um exemplo ao longo de toda a sua vida pela forma como transformou uma pequena terra do interior do Alentejo", Campo Maior, no distrito de Portalegre, numa localidade "absolutamente exemplar", destacou.

"E criou uma empresa que empregou uma parte muito expressiva da população local e que também fica marcada por uma atenção social absolutamente incomum naquilo que respeita à vida empresarial de uma forma geral", continuou.

Rui Nabeiro foi, assim, "uma pessoa de afetos, que privilegiou sempre a relação próxima com os seus colaboradores e, contra aquilo que é o 'establishment' das empresas, conseguiu fazer isto tudo, conseguiu transformar esta pequena unidade de café do início da década de 60 numa das maiores empresas portuguesas", disse.

E, acrescentou, "fê-lo a partir do interior do país, isso é que é absolutamente notável", realçou ainda Paulo Arsénio, insistindo que a morte do empresário representa uma perda que "empobrece muito" Beja.

O empresário Rui Nabeiro morreu este domingo no Hospital da Luz, em Lisboa, onde estava internado devido a problemas respiratórios.

As cerimónias fúnebres vão decorrer na Igreja Matriz de Campo Maior, a partir das 12:00 de segunda-feira, seguindo-se, na terça-feira, a partir da mesma hora e na mesma igreja, a missa de corpo presente, informou a família. O cortejo fúnebre seguirá, depois, em direção ao Cemitério Municipal da vila.

Manuel Rui Azinhais Nabeiro nasceu em Campo Maior, vila do interior do país, no distrito de Portalegre, junto à raia com Espanha, em 28 de março de 1931.