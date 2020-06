Câmara de Ílhavo recupera Bairro dos Pescadores por mais de 600 mil euros

A Câmara de Ílhavo revelou hoje que arrancam na próxima semana os trabalhos de requalificação do "Bairro dos Pescadores", uma obra que se prolongará pelo período de um ano, num investimento superior a 600 mil euros.

"Vai iniciar, na próxima semana, a obra de 'Requalificação do Bairro dos Pescadores', em Ílhavo, com um investimento municipal de 623.459,40 euros(...) pelo que se alerta para a necessidade de serem respeitados os avisos que indicarão os desvios e as alternativas (para o trânsito)", refere a autarquia em nota de imprensa.

De acordo com a mesma fonte, "a obra decorrerá pelo período de 12 meses, condicionando ou suspendendo a circulação rodoviária na zona, com exceção a moradores".

A requalificação envolve a criação de zonas verdes e estacionamento, bem como a reabilitação dos arruamentos, após a execução das redes de drenagem de águas pluviais e de águas residuais, para além das redes de incêndio, gás, telecomunicações e iluminação pública.

"A empreitada está enquadrada nos instrumentos de gestão territorial -- do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e Plano de Ação de Reabilitação Urbana (PARU), que a Câmara Municipal de Ílhavo delineou como estratégia de desenvolvimento urbano e corresponde à visão da autarquia de valorização e otimização dos espaços públicos e das suas componentes", conclui o texto municipal.

O Bairro dos Pescadores foi construído em duas fases, de 1949 a 1959 e é constituído por um conjunto de casas térreas geminadas com logradouro, tendo como particularidade arquitetónica a decoração das chaminés com motivos náuticos.

A sua construção foi de promoção pública estatal, destinada a agregados familiares com poucos recursos, levadas a cabo pelo Estado Novo, através da então Junta Central das Casas dos Pescadores.