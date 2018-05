Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Leiria saúda bispo de Fátima pela nomeação como cardeal

António Marto foi nomeado pelo papa Francisco, que lhe desejou felicidades no desempenho das novas funções.

16:43

O presidente da Câmara de Leiria, Raul Castro, saudou este domingo o Bispo de Leiria-Fátima, António Marto, pela sua nomeação como cardeal pelo papa Francisco, desejando-lhe as maiores felicidades no desempenho das novas funções.



"Em nome da Câmara de Leiria e também da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), quero saudar D. António Marto. Foi com grande satisfação que recebemos a notícia da sua nomeação. Desejamos-lhe as maiores felicidades para a sua nova missão", disse o autarca à Lusa.



Raul Castro encontra-se em Paris, acompanhado de uma delegação de representantes da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, de visita ao Salão de Imobiliário da capital francesa. A CIMRL é composta pelos Municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós, e está sediada em Leiria, no Edifício Maringá.



O papa Francisco anunciou este domingo que vai nomear 14 novos cardeais a 29 de junho, entre os quais o bispo português de Leiria-Fátima, noticiou a agência Ecclesia.



Citado pela agência, Vítor Coutinho, vice-reitor do santuário de Fátima e colaborador de António Marto, considerou que a decisão mostra "reconhecimento" pelo trabalho desenvolvido na diocese e no santuário e é uma "grande honra" para a diocese.



Com a nomeação, António Augusto dos Santos Marto, 71 anos, torna-se o quinto cardeal português nomeado no século XXI e o segundo no atual pontificado, segundo a Ecclesia.



Uma vez cardeal, António Marto juntar-se-á no Colégio Cardinalício, que reúne todos os cardeais da Igreja Católica e tem por missão assistir e aconselhar o papa, aos cardeais portugueses Saraiva Martins, Manuel Monteiro de Castro e Manuel Clemente.



"Alegra-me anunciar que a 29 de junho vou organizar um consistório para nomear 14 novos cardeais", disse o papa aos peregrinos e turistas na Praça de São Pedro, depois do Angelus.



O grupo de 14 novos cardeais inclui ainda o principal conselheiro do papa, o arcebispo polaco Konrad Krajewski, conhecido pela ajuda aos sem-abrigo, e o arcebispo espanhol Luis Francisco Ladaria, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé.



O patriarca da igreja caldeia do Iraque, Louis Raphael i Sako, e o arcebispo de Carachi, no Paquistão, Joseph Coutts, dois países onde os cristãos são minoritários, vão igualmente ser nomeados cardeais.



O grupo inclui ainda prelados do Peru, México, Bolívia, Madagáscar, Japão, Itália e Espanha.