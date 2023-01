Câmara de Lisboa assume contacto com Igreja e exclui coordenador nomeado pelo Governo para a JMJ

O vice-presidente da Câmara de Lisboa disse esta terça-feira que as alterações na coordenação da Jornada Mundial da Juventude são para que o município assuma o contacto direto com a Igreja, excluindo o coordenador do grupo nomeado pelo Governo.

"Quando o presidente da câmara [Carlos Moedas] diz 'eu agora é que coordeno', o que está a dizer é que nós não aceitamos mais pretensos coordenadores que não fazem nada e que não ajudam a resolver nada. A câmara municipal é que coordena, a câmara municipal é que vai fazer", afirmou o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), referindo-se ao coordenador do grupo de projeto para a Jornada Mundial da Juventude, José Sá Fernandes.

O autarca do CDS-PP, que tem assumido no executivo camarário a competência de preparação da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), falava na reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, no debate para declarações políticas, em que começou por ser questionado pela deputada do BE Isabel Pires sobre o evento e a "falta de transferência" na partilha de toda a documentação.