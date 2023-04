A Câmara de Lisboa esclareceu que apesar dos condicionamentos “não há proibição” de circular na zona ribeirinha e na Baixa, e que o objetivo é “desincentivar” a entrada de viaturas, devido às obras do Plano de Drenagem e expansão do metro.Esta informação contraria outra, que constava esta quarta-feira no site da autarquia, segundo a qual, a partir desta quarta-feira, a circulação rodoviária seria “interrompida ao trânsito em geral na Zona Ribeirinha e Av. 24 de Julho”, entre as avenidas Infante Santo e Mouzinho de Albuquerque.