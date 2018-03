Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Lisboa quer mais acessibilidades nas estações do Metro

Moção apresentada pelo vereador dos Direitos Sociais foi aprovada por unanimidade.

Por Lusa | 21:08

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou esta quarta-feira, por unanimidade, uma moção apresentada pelo vereador dos Direitos Sociais, Ricardo Robles (BE), para que as estações do Metropolitano, novas ou antigas, assegurem as acessibilidades para pessoas com deficiência.



O documento, que foi apreciado em reunião pública, que decorreu nos Paços do Concelho, prevê que o município diligencie, "em articulação com a empresa Metropolitano de Lisboa, para que sejam asseguradas, obrigatoriamente, e de acordo com uma priorização estratégica, as adaptações das estações antigas, de forma a garantir equitativamente as adequadas condições de acessibilidade a todas as pessoas".



Estas condições deverão ser asseguradas, "quer nos planos da mobilidade (acesso do cais à rua e vice-versa), quer na sinalética para cegos (recorrendo ao uso do Braille), quer na indicação de evacuação de emergência para surdos (alarme luminoso)", acrescenta o documento.



O texto apresentado pelo bloquista pretende também que seja garantido que "em todas as novas estações é assegurada a acessibilidade a todas as pessoas", também na mobilidade, na sinalética para cegos e indicação de evacuação de emergência para surdos.



"A maioria das estações do Metropolitano de Lisboa não têm acessibilidade entre o cais e a rua para pessoas de mobilidade reduzida", é elencado.



Ao nível da rodoviária Carris, a moção aprovada pretende um "aumento de respostas de transporte adaptado, bem como a inclusão de sinalética e/ou de criação de materiais em braille na divulgação do serviço, designadamente em contexto de itinerários e horários".



O documento prevê também que o serviço prestado "seja assegurado através de passe social e que, quando contínuo, não seja exigida a marcação prévia diária e preveja as condições mínimas de segurança e conforto".



O texto refere ainda que "o território de Lisboa ainda não está, convenientemente, coberto em trajetos e em horários, por parte da Carris, em transporte adaptado".



Os vereadores pretendem ainda que seja assegurado, "conjuntamente com a Área Metropolitana de Lisboa, tendo em consideração os vários municípios que a compõem, a articulação de programas de apoio nesta área, já que a vivência não se desenvolve em áreas estanques e a oferta de apoio está segmentada, de acordo com as respetivas competências territoriais".



A moção refere que, apesar de já terem sido desenvolvidos "muitos esforços" para que "todos os cidadãos possam usufruir de tratamento e de condições de equidade, no seu dia-a-dia, designadamente todas aquelas pessoas com deficiência", ainda se assistem a "situações dramáticas de profunda desigualdade e ostracismo perante uma minoria de indivíduos que carecem da melhor atenção, no que se refere às empresas de transportes públicos".



Assim, é "imperiosa a necessidade de garantir a todos os cidadãos, sem distinção das suas respetivas condicionantes, as adaptações que concretizam a adequada prestação de serviços no acesso e na mobilidade".