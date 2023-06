Câmara Municipal de Lisboa abre as portas do recinto da Jornada Mundial da Juventude

A Câmara Municipal de Lisboa vai abrir as portas do futuro recinto da Jornada Mundial da Juventude, no Parque Tejo, este sábado. A autarquia convida todas as pessoas a visitar o espaço onde, entre 1 e 6 de agosto, se realiza o evento que contará com a presença do Papa."A visita terá um percurso definido pelo recinto, passando perto da ponte ciclo-pedonal, até chegar à zona onde está a ser construído o palco" que estará concluído em pouco mais de um mês, informa a Câmara de Lisboa.A visita será livre e a entrada deverá ser feita pela Praça Gago Coutinho.