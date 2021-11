Campanha distingue tradutora que há 20 anos recolhe lixo das praias portuguesas

A tradutora Lídia Nascimento, que há 20 anos recolhe lixo das praias portuguesas, venceu a primeira edição da campanha "Movimento faz pelo planeta", lançada em maio por Electrão - Associação de Gestão de Resíduos, foi hoje anunciado.

Lídia Nascimento, de 50 anos, promove com o marido o projeto "Mar à deriva", com o qual já retirou da costa portuguesa quase 30 toneladas de lixo nos últimos três anos, salienta em comunicado a associação Eletrão, que com a campanha "Movimento faz pelo planeta" pretende distinguir pessoas e empresas que "diariamente fazem a diferença em prol do ambiente", servindo de exemplo para outros "adotarem comportamentos que ajudem a salvar o planeta".

Duas menções honrosas foram atribuídas a Carlos Dobreira, por recolher lixo enquanto corre, e Miguel Lacerda, fundador da Associação Cascaisea que promove ações de "sensibilização para a problemática do lixo marinho, com estudos, livros e formações para crianças e adultos".

A Infraestruturas de Portugal, que gere a rede rodoviária e ferroviária nacional, foi distinguida na categoria dedicada às empresas "pelos projetos de sensibilização que desenvolve internamente e por ter reunido a maior quantidade de resíduos para reciclagem", um dos requisitos da campanha, justifica o mesmo comunicado.

A Electrão -- Associação de Gestão de Resíduos é a entidade responsável pelos sistemas de recolha e reciclagem de resíduos de embalagens, pilhas e equipamentos elétricos usados.