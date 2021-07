Câmara de Lisboa e Electrão em projeto conjunto de recolha de equipamentos eléctricos

"Estejam na cozinha ou na garagem, nós levamo-los para reciclagem" é o mote do projeto piloto desenvolvido pela Câmara Municipal de Lisboa e o Electrão – Associação de Gestão de Resíduos, que tem como objetivo promover a recolha gratuita e em segurança de equipamentos elétricos volumosos, diretamente em casa do cidadão. Este projeto, pioneiro em Portugal, abrange as freguesias de Ajuda, Alcântara e Belém.





Através de uma linha do ambiente 808203232 é possível marcar a recolha dos equipamentos elétricos e o seu encaminhamento direto para reciclagem. Com este projeto garante-se a reciclagem e é dado mais um importante passo para que Portugal cumpra as metas a nível ambiental.





Para Ricardo Furtado, Director-Geral Adjunto do Electrão, esta iniciativa "testa um serviço de proximidade ao cidadão para recolha de resíduos, que será um complemento aos atuais serviços já disponibilizados pelo município e à oferta de locais de deposição existentes e que podem ser consultados em www.ondereciclar.pt ".

Serviço Gratuito





Uma iniciativa gratuita que permite uma maior proximidade na recolha de resíduos volumosos e, consequentemente, uma melhoria da qualidade dos materiais encaminhados para destino final.





Recorde-se que cada família acumula, em média, 11 equipamentos elétricos que já não usa, de acordo com um estudo da Organização das Nações Unidas, impedindo assim o aumento dos níveis de reciclagem de equipamentos elétricos, não só em Portugal, como em toda a Europa. O Eletrão – Associação de Gestão de Resíduos é a entidade responsável por três dos principais sistemas de recolha e reciclagem de resíduos: embalagens, pilhas e equipamentos elétricos usados, gerindo uma rede de recolha com mais de 6000 locais dispersos por todo o território nacional.