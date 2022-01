Cano rebenta e deixa restaurante inundado na Baixa do Porto

O rebentamento de um cano num segundo andar de um prédio, no centro do Porto, alagou por completo um escritório de contabilidade e um restaurante. O estabelecimento comercial nem sequer abriu este sábado para o almoço devido à inundação.

O restaurante Portista, na rua Sá da Bandeira, também não deverá abrir as portas para a hora do jantar. "A água está a cair aqui dentro como se fosse na rua. Está tudo estragado. Tinha uma reserva de 50 pessoas para logo à noite e não vou conseguir servir ninguém. Pinga água por todo o lado", referiu José Monteiro. Já no escritório de contabilidade, os computadores também terão sido afetados após serem atingidos pela água.

A inundação teve origem no segundo andar onde estão a decorrer obras. Ao local acorreram os Sapadores do Porto para proceder ao corte de água. Para aceder ao local foi necessário arrombar uma porta.

Os estragos materiais são avultados.