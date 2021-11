Mau tempo faz estragos no Algarve e em Lisboa. Veja as imagens

Chuva, granizo e trovoada. Foram estes os ingredientes que provocaram, este sábado de madrugada, inundações de terrenos e estradas, destruição de culturas, queda de muros e estragos em quadros elétricos. Foram registadas dezenas de ocorrências em São Brás de Alportel, Tavira e Vila Real de Santo António.





CM David Araújo, morador da zona de Grelheira, em São Brás de Alportel, onde foram registadas cerca de vinte ocorrências que obrigaram à intervenção dos bombeiros, Proteção Civil e sapadores, principalmente para apoiar na limpeza de estradas. “Não foram registados feridos, mas existiram muitos danos materiais”, explicou ao CM Vítor Martins, comandante dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel. O granizo destruiu algumas culturas agrícolas e a trovoada provocou estragos em quadros elétricos. Muitos terrenos ficaram alagados devido à falta de escoamento da água.



Além do concelho de São Brás de Alportel também foram afetadas algumas zonas dos concelhos de Vila Real de Santo António e Tavira, onde algumas ruas ficaram alagadas.

Queda de árvore danifica carros em Lisboa



Vento forte e chuva intensa provocaram, este sábado ao final da tarde, estragos em vários pontos do País . Em Lisboa, uma árvore de grande porte caiu na zona do Parque das Nações e danificou várias viaturas. Registo de ocorrências pelo mesmo motivo em Sintra e Beja. Segundo a Autoridade de Emergência e Proteção Civil, na Ramada, em Odivelas, houve também inundações devido à precipitação. Para este domingo, as previsões antecipam a possibilidade de chuva intensa na região Centro. Há também a indicação de geada no Interior Norte e Centro.