Granizo e trovoada forte a dias do início do verão afetam o Norte do País

Estradas alagadas, inundações, granizo de dimensão considerável, quedas de ramos e árvores, e forte trovoada que provocou falta de eletricidade marcaram o fim da tarde de sexta-feira em vários concelhos do Norte do País, a 10 dias do início do verão. Em Braga, a chuva alagou a circular urbana e os dois ocupantes de uma carrinha, retida na água, refugiaram-se no tejadilho da viatura.Em Vila Real, o mercado ficou inundado e teve de fechar. A rua junto à biblioteca municipal e a rotunda da UTAD, entre outras vias, ficaram alagadas. No distrito, várias estradas em obras ficaram condicionadas devido ao arrastamento de terras, houve quedas de árvores em Vidago e em Santa Marta de Penaguião. Já na EM313, no Alvão, pedras e ramos dificultaram a circulação. O mau tempo atingiu também Armamar (Viseu) e Peso da Régua. A circulação foi interrompida na EN222, entre a barragem de Bagaúste e Folgosa.Este sábado, ao final da tarde, registou-se forte chuvada em Viseu, Tondela, e Santa Comba Dão. Este domingo, as previsões indicam possibilidade de aguaceiros e trovoada, de tarde, no interior Norte e Centro.