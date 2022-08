Há pelo menos três dias que o tempo de espera na sala de Urgências do Hospital de Mirandela ultrapassa as cinco horas. A concentração de mais pessoas na região durante o verão pode ter contribuído para uma maior afluência ao serviço, mas a grande justificação para a demora deverá prender-se com o facto de um dos dois médicos de Urgência Geral ter testado positivo à Covid-19.









Com apenas um médico, a situação ficou fora de controlo. “Rebentou-me uma veia em casa, fiz um garrote com meias e vim para o hospital. Estou aqui há duas horas e ninguém me atende”, contou Eduardo Andrade, com as calças cobertas de sangue. E admitiu ir embora “para um hospital privado”, para poder ser tratado. Já Luís Rodrigues foi submetido a uma cirurgia e a recuperação “tem sido complicada”. “Passadas três horas”, regressou a casa porque a médica não estava de serviço. “Agora vou fazer mais 80 quilómetros”, desabafou.

A administração da Unidade Local de Saúde do Nordeste confirmou ao CM os constrangimentos”, referindo que o clínico em causa “voltará ao serviço ainda esta semana”.