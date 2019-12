Caretos de Podence esperam tornar-se Património da Humanidade

Os Caretos de Podence aguardam para a decisão da UNESCO sobre a candidatura dos tradicionais mascarados do Nordeste Transmontano a Património Imaterial da Humanidade.

O Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês) começou a analisar, na quarta-feira, a lista de 42 nomeações de todo o mundo, entre as quais se encontra a candidatura do Carnaval de Podence das Festas de Inverno transmontanas.

De acordo com informação disponibilizada pela UNESCO, a candidatura portuguesa será a 30.ª de uma lista de 42, a ser analisada e votada, o que deverá acontecer durante a tarde desta quinta-feira, manhã em Bogotá, e quarto dia de trabalhos do Comité Internacional da UNESCO, já depois da aprovação das classificações da Morna, de Cabo Verde, e do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi, no Brasil.

Esta quinta-feira é, assim, o "dia D", como se refere a esta data o presidente da Associação dos Caretos de Podence, António Carneiro, o responsável do processo de revitalização da tradição dos mascarados na aldeia de Podence, concelho de Macedo de Cavaleiros, e da candidatura a Património da Humanidade.

António Carneiro faz parte da comitiva que se encontra em Bogotá, na Colômbia, onde decorre, até sábado, a reunião do Comité Intergovernamental da UNESCO, que irá anunciar a decisão sobre a candidatura de Podence.

As "Festas de Inverno Carnaval de Podence" constituem a única candidatura selecionada pelo Governo português para representar Portugal nesta que é a 14.ª reunião do comité.

A candidatura dos Caretos de Podence a Património Cultural Imaterial da Humanidade foi considerada "exemplar" pelo organismo das Nações Unidas que tutela as manifestações culturais consideradas como Património Imaterial da Humanidade.

Cabe, no entanto, ao comité independente, constituído por diversos países, a decisão de entrada na lista onde já constam o Fado, o Cante Alentejano, a Dieta Mediterrânica, a Falcoaria e os chamados "Bonecos de Estremoz".

A candidatura portuguesa foi apresentada em março de 2018 e o promotor foi o Município de Macedo de Cavaleiros, em parceria com a Associação dos Caretos de Podence. O processo desta candidatura foi iniciado em 2014, com uma equipa técnica científica liderada por Patrícia Cordeiro.

Três anos depois, esta tradição foi reconhecida pelo Governo português com o estatuto de Património Cultural Imaterial de Portugal. No mesmo ano, em 2017, o plenário da Assembleia da República, por unanimidade, deu um voto de saudação ao Carnaval dos Caretos.

Os mais emblemáticos mascarados das tradições transmontanas têm representado Portugal em eventos internacionais com presença em dez países.

Já foram também distinguidos pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) com a emissão de uma moeda da "Etnografia Portuguesa" dedicada aos Caretos de Podence.

Os Caretos de Podence marcam a folia de Carnaval no Nordeste Transmontano com coloridos e farfalhudos fatos, máscaras de ferro ou lata, chocalhos à cintura e um pau para amparar as tropelias.

Em toda a região de Trás-os-Montes há Caretos, todavia os de Podence distinguem-se dos restantes pelo chocalho, daí o nome da festa ser "Entrudo Chocalheiro".

É apontado como "o mais genuíno carnaval português", sem samba, ao ritmo da tradição.

As ruidosas manifestações dos Caretos atraem, durante quatro dias, à aldeia de Podence com cerca de 180 habitantes, milhares de curiosos portugueses e estrangeiros.

Os Caretos de Podence são dos mais mediáticos da região e já inspiraram vários documentários sobre estas festas, o mais antigo dos quais de 1976, da autoria de Noémia Delgado, com o título "Máscaras".

Apenas alguns dias antes do início da reunião do comité da UNESCO, na Colômbia, a banda portuguesa Quinta do Bill divulgou uma canção que criou para os Caretos de Podence e que serve de hino na caminhada para Património da Humanidade.

"Olhem os Caretos" é o título da canção com letra de Sebastião Antunes e oferecida aos tradicionais mascarados do concelho de Macedo de Cavaleiros e que mostra do que são capazes estes rapazes do "mistério de Podence", por detrás das máscaras.