Carlos Moedas considera incompreensível que alta velocidade Lisboa-Madrid não seja prioridade

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), considerou esta sexta-feira incompreensível que a implementação da Linha de Alta Velocidade (LAV) em Portugal não se inicie pelo troço Lisboa-Madrid, ligando as duas capitais da Península Ibérica.

"É um bocadinho estranho e, de certa forma, incompreensível que não se pense no TGV [sigla de 'train à grand vitesse', comboio de grande velocidade] entre Lisboa e Madrid. Podemos ter alta velocidade noutras partes do país, outras ligações, mas a primeira ligação, e diria que é quase de senso comum para os portugueses e para os espanhóis, [...] é esta necessidade de ligar Lisboa-Madrid através da alta velocidade", declarou Carlos Moedas.

À margem da inauguração da Unidade de Saúde do Beato, em Lisboa, o autarca do PSD disse que "é impensável que duas capitais, com esta dimensão, em dois países vizinhos, não tenham essa ligação" de alta velocidade, defendendo o troço Lisboa-Madrid, posição que diz ter o apoio da presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (do PP, direita).