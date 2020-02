Carnaval chega com calor para alegria dos foliões em todo o País

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Carnaval chega com Sol e calor para alegria dos milhares de foliões que de norte a sul irão sambar nos corsos. As miniférias ficam assim marcadas pelo bom tempo, podendo este domingo serem atingidos os 26 graus nos distritos de Leiria e Santarém.Para domingo, o céu estará em geral limpo, com vento fraco a moderado do quadrante Leste. O dia será quente, devendo a temperatura máxima atingir na maior parte do território valores ...