Mau tempo adia desfiles de Carnaval da Figueira da Foz e Ovar

Programa das festividades alterado devido às previsões de chuva e vento forte.

Os desfiles do Carnaval de Buarcos, na Figueira da Foz, e de Ovar, previstos para esta terça-feira, foram adiados face às previsões de mau tempo, informou o município.



A Câmara Municipal da Figueira da Foz e a Associação de Carnaval de Buarcos e Figueira da Foz 2019 reuniram-se na segunda-feira e "decidiram adiar a realização do corso carnavalesco" previsto para esta terça-feira, "em virtude dos alertas emitidos pela Proteção Civil", refere o município, numa mensagem na sua página de Facebook.



Nesse sentido, o desfile previsto para esta terça-feira vai decorrer no próximo domingo, pelas 14h30, na avenida do Brasil.



Na terça-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou para o agravamento das condições meteorológicas nas próximas 48 horas, com períodos de chuva e vento fortes, agitação marítima na costa ocidental e queda de neve acima dos 1.200/1.400 metros.



Nesta edição, o Carnaval de Buarcos/Figueira da Foz celebra 40 anos e inclui cerca de duas dezenas de automóveis antigos a abrir os corsos carnavalescos, com os tripulantes trajados à época das respetivas viaturas.



O programa das festividades tem como reis o ator Pedro Barroso e Vanessa Alfaro, 'blogger' e influenciadora digital.



Em fevereiro, a organização referia que estava previsto participarem cerca de 30 entidades no desfile principal, entre grupos de foliões, coletividades, carros alegóricos e escolas de samba, reunindo 1.200 participantes.