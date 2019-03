Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desfile de Carnaval em Loulé não se ressentiu com tarde de chuviscos

Carros e foliões chegaram à avenida José da Costa Mealha com uma hora de atraso à espera de bom tempo.

Por Tiago Griff | 10:01

Em Loulé, o corso carnavalesco foi para a estrada pelo segundo dia consecutivo, e nem os chuviscos que se fizeram sentir demoveram os milhares de foliões de aproveitarem a tarde de ontem para se divertirem.



O Carnaval saiu em direção à avenida José da Costa Mealha, no centro de Loulé, uma hora depois do previsto, enquanto se esperava por melhor tempo. Já pelas 16h00, com a chuva a dar tréguas, os 14 carros alegóricos e os mais de 600 figurantes acabaram por fazer o desfile, que decorreu até perto das 17h20, sendo suspenso novamente devido aos chuviscos que, entretanto, se intensificaram.



"A chuva foi um bocado chata mas, como não estava frio, a coisa correu bem e divertimo-nos muito", disse ao CM Margarida Duarte, uma dos milhares de foliões que ontem marcaram presença e viram o ‘Circo Selfie’ -o tema para 2019 - a desfilar pela principal avenida de Loulé.



Depois de, no domingo, terem passado pelo Carnaval mais de 30 mil pessoas, a afluência baixou ontem um pouco, mas nem por isso a animação deixou de marcar quem lá esteve: "É a terceira vez que venho a este Carnaval. Já estive noutros em Portugal, mas desde há três anos que faço questão em vir aqui. Nem as nuvens me tiram daqui", realçou Jorge Santos, outro dos espectadores.



Para hoje é esperada chuva mais intensa em todo o território, e o Algarve não será exceção. Resta saber se a precipitação será impeditiva: "Vamos ver como as coisas correm amanhã e gerir consoante o tempo. Mas esperamos ter um dia em cheio de terça-feira de Carnaval", disse Carlos Carmos, da organização.