Carnaval espalha beleza pelas ruas do País

Samba fez foliões vibrarem perante espetáculo de arte e fantasia.

Por João Saramago e Francisca Genésio | 01:30

Milhares de portugueses encheram este domingo as ruas de norte a sul e ilhas para celebrar o Carnaval. A festa pagã contou com a ajuda de São Pedro.



Apesar da previsão de chuva, os corsos acabaram por se realizar, embora em particular no Litoral Norte houvesse desfiles salpicados pela chuva, insuficiente, contudo, para estragar a festa.



Muita fantasia ao ritmo do samba fez vibrar os foliões que aproveitaram a folga de domingo para viver aquela que é a maior festa de rua. Fica assim cumprido o esforço de meses a fio para construir os desfiles que trouxeram à rua muita cor, brilho e alegria.



O Carnaval ganha ano após ano um maior número de adeptos e os corsos mais representativos contam com cerca de dois mil figurantes repartidos por vários carros alegóricos.



Brincar ao Carnaval representou nos locais com maior expressão um investimento total na ordem dos três milhões de euros. Concluído o primeiro grande desafio do Entrudo, os foliões voltam à rua amanhã, ‘Terça-Feira Gorda’.



Fantasia ao ritmo do Samba

Foi com tema ‘Arte e Fantasia’ que 15 carros alegóricos, com matrafonas, cabeçudos e mais de 1800 figurantes animaram as ruas de Loures.



Perante milhares de foliões, os 18 grupos não arredaram pé num desfile cheio de cor e ritmo, que começou ao início da tarde e que se prolongou até ao início da noite. A festa seguiu com a ‘Noite Foliona’, com mascarados à mistura.



Em Torres Vedras, o cenário foi idêntico, com muita alegria e boa-disposição. Considerado o Carnaval ‘mais português de Portugal’, os figurantes fizeram questão de mostrar isso a todos aqueles que se quiseram juntar à festa, com o tema ‘Made in Portugal’ e com samba no pé. Depois de realizado o típico desfile, a festa prosseguiu pelas ruas da cidade.



Concluído o primeiro grande desafio do Entrudo, os foliões aguardam agora pela ‘Terça-Feira Gorda’ para assistirem novamente aos desfiles. Também os grupos aguardam o grande dia do Carnaval de 2019.



Para amanhã, "prevê-se períodos de chuva em todo o território, em especial nas regiões Norte e Centro e a partir da tarde, onde poderá ser persistente e por vezes forte". O Instituto Português do Mar e da Atmosfera indica que as temperaturas terão uma descida acentuada no Interior Norte.



Na cidade da Guarda, por exemplo, a máxima prevista é de 9 graus. Mais amenas serão as temperaturas no Litoral, mas convém não esquecer o agasalho se for para a rua.