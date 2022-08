A população de Logo de Deus, na zona Norte de Coimbra, queixa-se da falta de qualidade do serviço dos CTT. Em agosto, a empresa deixou os moradores 17 dias sem correio.“O carteiro está de férias”, foi a justificação dada a quem reclamou, como Hugo Pereira, que está no desemprego e receia ficar sem o apoio. António Rola, 87 anos, só recebeu a pensão dia 17 e não no início do mês. “Como é que uma pessoa sobrevive?”, questiona. Otentou, sem sucesso, obter explicações do centro de distribuição de Taveiro.