‘Casa Aberta’ disponível para maiores de 25 anos com senhas

Os jovens com 25 ou mais anos já podem usufruir da modalidade ‘Casa Aberta’, que permite que sejam vacinados contra a Covid-19 sem necessidade de agendamento. Há, no entanto, outra novidade: um sistema de senhas para evitar filas de espera para a imunização.Para utilizar esta nova ferramenta, que ficou disponível ontem, o utente tem de aceder ao portal do Ministério da Saúde dedicado à Covid-19 e tirar uma senha digital no próprio dia em que pretende ser imunizado, “obrigatoriamente para um centro de vacinação localizado no seu concelho de residência”, pode ler-se no comunicado divulgado pela ‘task force’. A coordenação do plano de vacinação alerta que os utentes devem consultar a afluência do centro de vacinação onde pretendem ir e verificar se o semáforo está “verde”, ou seja, se há vagas. Esta informação, assim como os horários, estão disponíveis no mesmo portal do Ministério da Saúde, no separador ‘Casa Aberta’.