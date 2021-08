As escolas vão perder milhares de professores nos próximos anos e uma das soluções poderá estar em residências subsidiadas para fixar os docentes nas regiões onde mais faltam.Em setembro vão aposentar-se 222 professores, elevando para 1382 o número de docentes reformados desde janeiro. A manter-se a média mensal de aposentados (153), no final do ano deverão ter passado à reforma 1836 professores, número superior aos últimos anos.