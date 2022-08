Casos e mortes por Covid-19 voltam a descer na última semana: 62 óbitos e 19 643 infetados

Portugal registou na última semana mais 62 mortes e 19 643 novos casos de Covid-19, números que refletem uma descida relativamente à semana anterior.De acordo com o relatório divulgado semanalmente pela Direção-Geral da Saúde (DGS), há atualmente 568 pessoas internadas, menos 111 do que na semana passada, e 43 doentes em unidades de cuidados intensivos (menos cinco).Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais casos: 7 126, menos 840. Segue-se a região Norte com 4 696 caos, o Centro com 3 403, o Alentejo com mais 1 056 e o Algarve com 1 440.Em atualização