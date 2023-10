As freiras investigadas por maus-tratos num lar juvenil em Vila Viçosa deixavam as crianças numa varanda ao frio e à chuva, quando os menores se portavam mal. Outros eram colocados em quartos às escuras. Um dos meninos disse à mãe que lhe davam “palmadas no rabiosque” e que, depois, o deixavam “num quarto às escuras”.As freiras - uma portuguesa e duas africanas - eram voluntárias no lar. Foram detidas em setembro e estão indiciadas por seis crimes de maus-tratos a jovens entre os 5 e os 18 anos. Estão impedidas de se aproximarem do lar. Nenhum castigo era administrado sem conhecimento da portuguesa.