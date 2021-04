O cavaleiro tauromáquico Francisco Palha, de 34 anos, sentiu-se mal durante um treino em casa e teve de ser transportado de urgência para o Hospital CUF Tejo, onde foi submetido a uma cirurgia abdominal.

Segundo o site "Tauronews", o cavaleiro começou a sentir fortes dores na zona do abdómen na passada terça-feira e acabou por dar entrada no hospital já com o agravamento da infeção.

O quadro clínico do cavaleiro é estável e deverá ter alta no início da próxima semana.