O alerta chega da Quercus: há empresas produtoras de energia renovável que estão a aliciar as populações para lhes arrendarem terrenos em áreas protegidas, "que não podem, nem devem ser utilizadas para instalar centrais solares". Cláudia Sil, presidente do Núcleo Regional do Algarve da Quercus, diz que o problema é transversal no País, mas cita o caso algarvio que, "por razões óbvias, é uma regiã...