Centro Comercial Colombo disponibiliza testes gratuitos à Covid-19 na zona de restauração

O Centro Comercial Colombo, em Lisboa, disponibiliza testes à Covid-19 gratuitos na zona de restauração.





A medida foi anunciada pelo próprio centro comercial, que anuncia uma zona de testagem a funcionar "somente em dias específicos".Recorde-se que o Governo implementou a obrigatoriedade de testagem para clientes que pretendam entrar em restaurantes, entre as 19h00 de sexta-feira e às 22h30 de domingo, incluindo feriados.O centro comercial revela ainda que os testes realizados deverão ser os testes rápidos antigénio (TRAg), com resultados entre 15 a 30 minutos. Os clientes recebem de seguida um comprovativo com o resultado, com validade de 48 horas, para apresentarem nos restaurantes.A zona de testagem funcionará, segundo a mesma fonte, todas as sextas-feiras, entre as 19h00 e as 22h30, e sábados, domingos e feriados, das 12h00 às 22h30.Os testes são ilimitados. Os clientes poderão realizar testes até duas vezes no mesmo fim-de-semana, desde que sejam passadas 48 horas de validade do teste realizado.