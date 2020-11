Centro de Dia de Freixo de Espada à Cinta com 11 casos positivos de Covid-19

O Centro de Dia da Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta regista 11 casos positivos de covid-19, depois de um rastreio de despiste à infeção, que envolveu 40 utentes e funcionários, disse esta segunda-feira a Lusa o provedor da instituição.

"Após testes de despiste à covid-19, foram detetados 11 casos positivos para o novo coronavírus [seis utentes e 5 funcionários]. Os utentes estão isolados nos seus quartos e os funcionários cumprem isolamento profiláticos nos seus domiciliários", concretizou José Santos.

Também a Unidade de Cuidados Continuados (UCC), outra valência tutelada pela Misericórdia, regista três casos positivos de covid-19, após um rastreio para despiste da infeção, que envolveu quase uma centena de utentes e funcionários.

O provedor disse ainda que os dois utentes infetados estão em isolamento e que o funcionário permanece em isolamento profilático em casa.

Já no lar também tutelado pela Misericórdia há o registo de dois infetados, depois de no dia 09 de novembro ter sido registado um surto de covid-19 que infetou cinco funcionários e quatro idosos.

De acordo com o último boletim epidemiológico emitindo pela Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, ao qual a Lusa teve acesso, há no concelho de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, 120 casos ativos de SARS-CoV-2.

Portugal contabiliza pelo menos 3.971 mortos associados à covid-19 em 264.802 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 08 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23h00 e as 05h00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13h00 de sábado e as 05h00 de domingo e entre as 13h00 de domingo e as 05h00 de segunda-feira.