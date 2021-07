Nas alegações finais da repetição do julgamento, ontem, no Porto, o procurador Carlos Teixeira afirmou que “na hipótese de se considerar que esse perigo não existiu, [os arguidos] deviam ser condenados por tentativa da prática do crime”.Todos pedem a absolvição. Indicam que a repetição do julgamento - ordenada pelo Tribunal da Relação do Porto, após a absolvição em primeira instância - não trouxe novas evidências de culpa.