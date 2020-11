Centro de testes à Covid-19 abre para a semana em Peniche

O município de Peniche, em parceria com um laboratório privado, vai abrir para a semana um centro de testes à covid-19 nesta cidade do distrito de Leiria, disse hoje o seu presidente.

Henrique Bertino referiu à agência Lusa que o centro de testes à covid-19 vai abrir "nas antigas instalações do Centro de Atendimento a Toxicodependentes a partir da próxima semana".

O município quer evitar "que as pessoas tenham de se deslocar a Caldas da Rainha", sempre que estão identificadas para teste pelas autoridades de saúde, tendo por isso estabelecido uma parceria com um laboratório de análises.

A autarquia cede as instalações, enquanto o laboratório os meios humanos e técnicos, ficando o custo do teste a cargo do Sistema Nacional de Saúde ou outras entidades que o comparticipam.

O autarca adiantou que o centro poderá receber cidadãos oriundos de concelhos vizinhos, desde que a capacidade de testagem o permita.

Peniche regista hoje 85 casos ativos, informou o presidente da câmara.

