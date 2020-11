Centro Hospitalar do Oeste com mais quatro doentes infetados com Covid-19

O número de doentes infetados com covid-19 no Centro Hospitalar do Oeste (CHO) aumentou esta terça-feira de seis para 10, no âmbito do surto detetado na sexta-feira no Hospital das Caldas da Rainha, informou a administração.

O primeiro caso foi detetado na sexta-feira, depois do resultado positivo de um doente internado no serviço de Medicina daquele hospital, que tinha testado negativo anteriormente.

No sábado, a administração informou, num comunicado à agência Lusa, que já tinham sido "testados 24 doentes e 80 profissionais", confirmando estarem infetados "quatro funcionários, todos assintomáticos, e seis doentes, aguardando-se ainda vários resultados".

Já esta terça-feira, a administração indicou terem sido testados um total de 42 doentes e 110 profissionais, dos quais mais quatro doentes tiveram resultado positivo, aumentando assim o total de infeções para 14, das quais 10 doentes e quatro profissionais.

Há ainda 11 profissionais em isolamento profilático, na sequência do surto que afeta as três unidades do CHO, nomeadamente, os hospitais das Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche.

O surto começou no serviço de Medicina do Hospital das Caldas da Rainha, mas como alguns doentes foram transferidos para as outras unidades do centro hospitalar (desconhecendo-se a infeção pelo novo coronavírus) o SARS-CoV-2 foi também detetado, pelo menos, numa das outras unidades.

De acordo com o CHO, foram testados todos os funcionários e todos os pacientes dos serviços envolvidos, "foram cumpridas todas as regras impostas pela autoridade de saúde e procedeu-se à desinfeção dos serviços, de forma a que o hospital continue a ser um local seguro para a prestação de cuidados".

À data de hoje há ainda "10 profissionais infetados e 16 em isolamento profilático", não relacionados com este surto e que, segundo a presidente do Conselho de Administração, Elsa Baião, "podem ter sido contagiados no local de trabalho ou na comunidade".

O CHO dispõe de 24 camas de internamento para doentes covid, no Hospital de Torres Vedras, cuja capacidade "está próximo do limite", estando "a decorrer o processo de reorganização de serviços para viabilizar a afetação de novas áreas para acolher esta tipologia de doentes", informou a administração.

Ainda de acordo com a administração, "todos os serviços do Centro Hospitalar estão assegurados e continuam a funcionar na normalidade".

O CHO detém uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estevão das Galés e Venda do Pinheiro), servindo cerca de 293 mil utentes.

