Centro de Vacinação Covid 'drive-thru' no Porto abre quinta-feira

O Centro de vacinação 'drive-thru', instalado no Queimódromo, junto ao Parque da Cidade, entra em funcionamento na quinta-feira, devendo permitir a inoculação de 2.000 pessoas por dia, revelou esta quarta-feira a Câmara do Porto.

Numa nota de imprensa, a autarquia convoca a comunicação social a estar presente para a abertura daquela estrutura, que entra em funcionamento na quinta-feira.

O Presidente da Câmara do Porto, o Presidente da ARS-N, o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, e o CEO da UNILABS, apresentam, no local, o modo de funcionamento deste espaço.