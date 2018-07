Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centro Hospitalar Barreiro Montijo adquire novos equipamentos para a cardiologia

Investimento custou cerca de 38 mil euros.

O Centro Hospitalar Barreiro-Montijo (CHBM) anunciou esta sexta-feira a aquisição de dois novos equipamentos para o serviço de cardiologia, num investimento de cerca de 38 mil euros.



"Os doentes internados neste serviço dispõem agora de uma Central de Monitorização com quatro monitores e três telemetrias, disponível nas enfermarias, e de uma Central de Monitorização para a Unidade de Cuidados Diferenciados de Cardiologia (UCDC), que veio substituir a existente nesta unidade", refere o CHBM, em comunicado.



O CHBM acrescenta que continua a apostar na "aquisição de novos equipamentos e modernização de outros já existentes".



"A Central de Monitorização com quatro monitores e três telemetrias é uma solução vantajosa para os doentes cardíacos que necessitam de mobilidade e acompanhamento constante. Os doentes podem deslocar-se no serviço continuando sempre a serem monitorizados. Este aparelho permite monitorizar em simultâneo três doentes", explica.



Já a Central de Monitorização para a Unidade de Cuidados Diferenciados de Cardiologia é um equipamento com uma tecnologia mais atual, permitindo uma melhor classificação das arritmias.



"Dispõe de uma impressora compatível que possibilita documentar os eventos, sobretudo na abordagem das disritmias", salienta.



O serviço de cardiologia do CHBM dispõe de 13 camas de internamento na enfermaria e de seis camas na UCDC. Em 2017 tratou 521 doentes internados na enfermaria e 473 internados na UCDC.



O CHBM anunciou também que Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) foi uma das 33 unidades que recebeu um Compressor Cardíaco Externo.



"Com este novo compressor cardíaco externo a equipa da VMER terá capacidade de aplicar de forma automática, contínua e segura compressões torácicas a doentes em paragem cardiorrespiratória, não só no local da ocorrência, mas também no transporte até ao Hospital", conclui.