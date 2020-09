Chefe infetado na cadeia de Monsanto teve contacto com colegas

Um chefe principal da cadeia de alta segurança de Monsanto, em Lisboa, soube esta segunda-feira estar infetado com a doença Covid-19.

Segundo denúncia do Sindicato Nacional da Guarda Prisional ao CM, este profissional "contactou com colegas na prisão de Monsanto, e no batalhão do Grupo de Intervenção em Serviços Prisionais (GISP), no final da semana passada".

"Depois disto, apenas três pessoas foram enviadas para casa em quarentena", disse ao CM Jorge Alves, líder sindical.

Contactada pelo CM, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais confirmou este caso de contágio.

O mesmo organismo frisa "atuar sempre nestas situações em articulação com a Direção-Geral de Saúde, pelo que o levantamento dos contactos de proximidade suscetíveis de contágio e os procedimentos a seguir, no que respeita a isolamento e teste, se fazem de acordo com os critérios e diretrizes da Direção Geral de Saúde".