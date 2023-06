Chefes das urgências de obstetrícia do Hospital Santa Maria demitem-se

Os chefes de equipa das urgências de obstetrícia do Hospital Santa Maria, em Lisboa, demitiram-se. Mais de uma dezena de profissionais assinaram a carta de demissão, avança a SIC Notícias.Os profissionais recusam-se a realizar horas extra e afirmam terem sido ameaçados pela administração do hospital.As obras no bloco de partos do Hospital de Santa Maria, que deve ser encerrado no início de agosto, e a mudança para São Francisco Xavier (HSFX), abriram uma guerra de médicos.As demissões surgem dois dias depois de mais de 30 profissionais enviarem uma carta à administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte e à direção do Serviço Nacional de Saúde a contestar o projeto e questionando a capacidade das instalações do HSFX . Alguns ameaçam sair para o setor privado.Também o diretor de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Diogo Ayres de Campos, foi afastado por questionar o projeto de restruturação no Hospital de Santa Maria e a colaboração com o S. Francisco Xavier.