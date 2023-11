Chuva forte enche barragens no Norte e Centro

A chuva forte registada no fim de outubro e início deste mês resultante da passagem de seis tempestades encheu as barragens do Norte e Centro do país. Há mesmo seis barragens com 100% do volume de armazenamento. Três na bacia do Tejo (Belver, Capinha e Cova do Viriato), duas no Douro (Serra Serrada e Vilar-Tabuaço) e uma no Mondego (Lagoa Comprida).

Em termos de média nacional, o boletim semanal da Agência Portuguesa do Ambiente indica um volume de armazenamento de 74%, quando a 31 de outubro foi de 71%.

Nas três maior barragens do país, no espaço de uma semana, a evolução foi também positiva: Alqueva no Rio Guadiana subiu de 70 para 71%, Baixo Sabor de 90 para 91% e Castelo de Bode (Zêzere – afluente do Tejo) de 81 para 84%.

Embora a bacia hidrográfica do Rio Sado esteja abaixo do volume médio verificado nos últimos vinte anos que é de 45%, nesta última semana registou a maior subida do país passando de 28% para 39%.

Apesar das fortes chuvadas há cinco barragens, todas no Sul do país, que permanecem no vermelho: Campilhas (6%), Bravura e Monte da Rocha (8%) e Vigia e Arade (15%).