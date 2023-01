O Minho foi a região mais afetada pela chuva torrencial e vento forte que se fizeram sentir ontem e provocaram um rasto de destruição, com estradas cortadas devido às inundações e aluimentos de terras, carros submersos, quedas de muros e árvores. Dada a dimensão dos estragos, os autarcas do distrito de Viana do Castelo admitem pedir ajuda ao Governo .









