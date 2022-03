Chuva veio para ficar e cai em todo o País pelo menos até quarta-feira

A chuva vai cair em praticamente todo o território de Portugal continental no início desta semana, sendo esperado um abrandamento a partir de quarta-feira."Vamos continuar com aguaceiros no continente, que para o final da semana deverão ser mais dispersos a nível espacial e temporal", disse ao CM Patrícia Gomes, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). "Até terça-feira espera-se uma precipitação mais abrangente e depois a partir de quarta-feira mais dispersa e com menos chuva", acrescentou. Este fim de semana, choveu com alguma intensidade, sobretudo no sábado, e com valores mais elevados de precipitação no Litoral Norte e Centro. O Porto foi a capital de distrito onde choveu mais, seguido de Viseu, Portalegre e Viana do Castelo.O arquipélago da Madeira começou ontem à noite a ser atingido pela depressão ‘Célia’. O IPMA alertou para "vento forte do quadrante Norte transportando uma massa de ar frio e instável com aguaceiros por vezes fortes, que podem ser de granizo e acompanhados de trovoada". São esperadas ondas de 5 a 7 metros, rajadas de vento de 130 km/hora e queda de neve nos pontos mais altos