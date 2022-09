Chuvas fortes e rajadas de vento causam 391 inundações e 227 quedas de árvores em Portugal

Durante esta terça-feira, a Proteção Civil recebeu um total de 872 ocorrências relacionadas com o mau tempo sentido um pouco por todo Portugal Continental, sendo a maioria referentes a inundações e queda de árvores.Segundo apurou o, até às 19 horas desta terça-feira, foram registadas 391 inundações, 227 quedas de árvores, 74 quedas de estruturas e ainda 157 pedidos de limpezas de via.Os distritos onde foram registadas mais ocorrências foi Lisboa, com 324 ocorrências, Setúbal, com 35, e ainda Viseu com 60.Também em Manteigas as fortes chuvas arrastaram pedras e lama das encostas ardidas dos incêndios de agosto, levando ao tamponamento e transbordo da Ribeira do Vale do Sameiro. Ao, fonte da Proteção Civil informou que foram mobilizados, ao longo do dia, 115 operacionais, 43 viaturas e um helicóptero para reconhecimento desta área. Foi ainda ativado o Plano Municipal de Emergência.